Futsal: San Marino si impone 5-4 sul Croatian Stars Team

Rotondo e confortante successo per i ragazzi di Osimani ai danni della rappresentativa croata.

Dopo lo 0-4 incassato all'esordio con Israele, la Nazionale sammarinese di futsal si è prontamente riscattata nel secondo incontro della Futsal Week Winter Cup, di stanza a Porec (Croazia).



San Marino si è imposto col punteggio di 5-4 nei confronti del Croatian Stars Team, una rappresentativa locale, contro cui i ragazzi di Osimani hanno ben figurato, specie nella gestione del pallone nonostante qualche sbavatura in fase difensiva, da appuntare in vista dell'impegno ufficiale in Galles di fine mese. Immediata la reazione ai due svantaggi di misura, coi biancazzurri mai più ripresi una volta messa la testa avanti: a segno Ercolani, Moretti, Zafferani e due volte Busignani. Buona prova - nel complesso - per una Nazionale che ha segnato tanto e che avrebbe potuto segnare ancor di più.



Domani - alle 16:30 - la sfida alla Danimarca chiuderà il torneo dei sammarinesi.



LP