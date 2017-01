Lega Pro: Venezia e Parma su Munari, Mogos all'Ascoli

Il centrocampista del Cagliari è ambito dalle formazioni di Inzaghi e D'Aversa.

Né carbone, né dolci: nella calza del Forlì c'è il pregiatissimo, pur stagionato, Davide Succi. Un bomber di razza che potrà far valere anche l'esperienza di 35 primavere nella corsa alla salvezza dei Galletti.



La punta l'ha promessa, ma non l'ha ancora presa, Menegatti. Il DS del Fano ha sondato Magnaghi, Cori e Grassi, che hanno risposto picche. Nel mirino Pozzebon ed Anastasi, dicerie i contatti con Ameth Fall.



Il sogno proibito del Padova – che ha messo sotto contratto Berardocco – si chiama Caio De Cenco: difficile arrivare all'attaccante del Trapani, che già ha lasciato partire Ferretti, destinazione Feralpisalò. I gardensi sono anche su La Camera, ma alla porta della Lupa Roma hanno bussato anche Lecce e Bassano. Il Rino Mercante potrebbe essere poi il nuovo stadio di Trainotti, attualmente free agent.



L'ex Pietribiasi potrebbe lasciare Pordenone, destinazione Taranto, al suo posto si lavora ad Abou Diop della Viterbese; il tutto mentre Andreoletti – presidente dell'AlbinoLeffe – si affretta a dire che i bergamaschi sono a posto così, mentre la Reggiana dopo aver ceduto Mogos all'Ascoli potrebbe perdere anche Guidone, prelevato in estate da Santarcangelo. Sull'attaccante sono vigili Gubbio e Carrarese. Al Tricolore potrebbe arrivare inanto Caccetta, mentre per l'attacco degli eugubini si segue Ferrari del Genoa, su cui ci sono anche Tuttocuoio e Pontedera. In uscita Musto e Volpe, per il centrocampo si valuta Miglietta del Parma.



I ducali puntano Fabinho del Vicenza per l'attacco ed uno tra Giorico e Munari per la mediana: sul centrocampista del Cagliari è vivo l'interesse del Venezia, che valuta Strambelli per rinfoltire la prima linea.



Attiva la Samb, che segue Grillo per la difesa, oltre che Siqueira e Del Sante per l'attacco. Su quest'ultimo è derby con l'Ancona, che alla Juve Stabia potrebbe proporre il pacchetto comprendente anche il terzino Liviero.



Per quel ruolo il Lumezzane studia Rosato della Lupa Roma, mentre il Mantova riflette sulle offerte pervenute per Zammarini, ad oggi insoddisfacenti. Sul 20enne centrocampista ci sono anche Genoa, Chievo e Fiorentina.





LP