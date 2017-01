Serie D: Chieti e maltempo dimezzano il programma

Salta il sodalizio abruzzese, ritoccata la classifica: il maltempo porta al rinvio di 4 incontri.

Si gioca a metà la prima di ritorno nel girone F di Serie D: il maltempo costringe la Lega al rinvio di quattro incontri su nove. Non si giocano Campobasso-Pineto, Fermana-San Nicolò, Matelica-Alfonsine e Olympia Agnonese-Romagna Centro. Metà esatta è invece la durata del campionato del Chieti, che da oggi non fa più parte della contesa. Annullati i punti maturati coi neroverdi da tutte le squadre, durante il girone d'andata: da domani una riposa e si parte con la Vastese.



Tra maltempo e malcalcio, sono solo quattro gli incontri che si disputeranno domani nel campionato che annovera anche il San Marino di Giuseppe Di Meo: i Titani ripartono dalla sfida interna con la Civitanovese, che fuori casa ha vinto solo col Chieti e arriva da quattro sconfitte consecutive lontano dalle mura amiche. Imbattuto in casa il San Marino, che vuole inaugurare un girone di ritorno di potenziale rimonta sulla zona play-off, distante oggi 10 punti.



Il Monticelli non può sbagliare la trasferta di Castelfidardo, così come la Vis Pesaro che ha la chance di diventare la nuova capolista, in attesa dei recuperi e a patto di battere in casa la Sammaurese, che da qualche settimana coltiva ambizioni da post season.



La Recanatese ospita la Jesina in uno scontro diretto per la salvezza, decisamente più importante per i primi, che oggi occupano l'ultima piazza delle formazioni ancora in corsa. Un posizionamento che significa retrocessione, al pari del Chieti che già non c'è più.



LP