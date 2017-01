FA Cup: Chelsea avanti senza affanni

Le seconde linee dei Blues spazzano via il modesto Peterborough, ai trentaduesimi il Middlesborough.

Tutto da copione, con due gol per tempo, per il Chelsea di Antonio Conte, che affida alle seconde linee l'obiettivo passaggio del turno contro il Peterborough - formazione militante in terza serie inglese, la League One.



Apre e chiude le marcature Pedro: lo spagnolo sblocca l'incontro al 18' e arrotonderà fino al 4-1 quando manca un quarto d'ora al triplice fischio. Nel mezzo i gol di Batshuayi e Willian, a cavallo dell'intervallo. Unica nota stona è l'espulsione di John Terry al 67'.



Accorcia le distanze, firmando il gol del momentaneo 3-1 a Stamford Bridge, Nichols. I londinesi incroceranno i Middlesbrough nel prossimo turno; il Boro ha superato in casa lo Sheffield Wednesday col punteggio di 3-0. Leadbitter, Negredo e l'ex atalantino De Roon i marcatori di una sfida che anche gli Smoggies chiudono in inferiorità numerica per effetto del cartellino rosso comminato a Daniel Ayala.



LP