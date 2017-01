Mercato, giro di attaccanti tra B e Lega Pro

Con l'idea di rifare l'attacco il Cesena potrebbe cedere anche Camillo Ciano. Sul talentuoso esterno è piombato il Bari che mette (via Atalanta) sul piatto un'altrernativa gradita a Rino Foschi. Quel De Luca che però va detto un anno fa proprio nel Bari di Camplone aveva perso il posto da titolare. Vicino invece il giovane Bentivegna che il Palermo potrebbe prestare in Romagna a coprire la squalifica di Dalmonte. Per l'attacco tutti in fila per Manaj, c'è anche il Cesena, e il profilo del nuovo centravanti porta invece ad Ardemagni in uscita da Avellino. In Lega Pro continua a dragare il mercato il Parma. Che pesca Scozzarella dalla B, era titolare a Trapani, da l'assalto a Caetano Cahlill che il Catania ha deciso di cedere. Gli emiliani sono in vantaggio su Mantova e Padova, pure interessate. Lascia invece Evacuo che ha deluso e portrebbe finire la carriera a casa, a Matera. Attaccante cercasi anche a Fano. L'idea è Marconi che l'Alessandria preferirebbe non cedere e allora si lavora anche su Anastasi. L'ex Santarcangelo non si è imposto a Catania e gradirebbe tornare in zona. Il Forlì che con Succi ha sistemato il reparto offensivo, cerca un difensore esperto per chiudere il mercato in entrata. Mentre il Santarcangelo aspetta ancora un po' per capire eventuali occasioni su cui fiondarsi. I gialloblu hanno più volte dimostrato di saper fare scelte oculate con risorse limitate. Va verso la fine l'avventura del portoghese Diogo Tavares con la maglia del Catanzaro. L'ex Ancona potrebbe essere una delle tante idee del diesse Oberdan Melini.