Il San Marino inizia il 2017 con il record: mai 7 goal in casa

Braccini, Baldazzi, Buonocunto, Olcese e Caprioni i marcatori del punteggio più ampio mai realizzato in casa nella recente storia del San Marino



In questi casi ci si chiede sempre dove arriva la forza di una squadra e dove i limiti dell'altra. La Civitanovese ha cambiato volto rispetto all'andata, le scarseggianti

risorse economiche si riflettono sulla rosa e c'è da augurarsi di non essere di fronte al Chieti 2. Ma andiamo con ordine: è proprio la Civitanovese a sfiorare il vantaggio con Valorani che sfonda a sinistra, suggerimento centrale per Mancinelli che sbaglia un calcio di rigore in movimento. Da questo momento in poi si abbatte un

uragano biancoazzurro sulla mal capitata formazione di Bruno Caneo. Le prove generali con Mazzotti al centro controlla e scarica Baldazzi, Ferrieri è prodigioso a salvarsi con l'aiuto della traversa. Il goal arriva al minuto 13: Baldazzi uomo assist, Braccini in diagonale e il Titano sblocca. Aperta la scatola, diventa un massacro, sportivamente parlando per i marchigiani: Baldazzi infila sul palo più vicino Ferrieri, al quarto d'ora il San Marino indirizza il match. Passano 120 secondi è va aggiornato ancora il tabellino con Buonocunto che riceve, e senza troppi affanni porta a tre il vantaggio per i biancoazzurri. Solo un goal della Civitanovese potrebbe riaprire una gara chiusa dopo appena 17 minuti: prima Battisti poi Rapagnani non riescono a scardinare la sorveglianza di Andrea Dini. Fuori per infortunio Baldazzi e Arrigoni, per Vasto, Di Meo spera almeno di avere a disposizione il capitano uscito per una botta al malleolo già operato. Minuto 36: Cicchella non fa un figurone quando scivola e dà il via libera a Caprioni di servire Olcese che indisturbato realizza il poker. Prima del tè arriva addirittura il pokerissimo:Braccini per Olcese ed è doppietta personale per il centroavanti argentino. La voragine tra le due formazioni assume connotati giganteschi quando Lorenzo Caprioni di tacco realizza il più bel goal di giornata, ma appare quasi tutto fin troppo facile. Chiuso il set il San Marino decide di non

infierire e la concentrazione si abbassa. La Civitanove ha così la possibilità di realizzare il classico goal della bandiera con il migliore dei suoi Rapagnani su azione susseguente a calcio d'angolo. La vendemmiata biancoazzurra termina al 23esimo quando ancora Lorenzo Caprioni mette in bacheca il nuovo record del San Marino in termini di punteggio in una gara di campionato. Al San Marino Stadium, San

Marino batte Civitanovese 7-1



Lorenzo Giardi



