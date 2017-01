Calcio Mercato: Parma scatenato preso Scozzarella

Daniele Melandri ha scelto il Fano, operazione conclusa.

Il Direttore Sportivo Daniele Faggiano mette a segno un colpo extra lusso per la categoria: arriva dal Trapani il centrocampista 28enne Matteo Scozzarella. Per Scozzarella anche un contratto di media lunghezza, ha firmato con i ducali fino al giugno 2019. Daniele Melandri ha scelto di ripartire da Fano. L'ex Forlì va a rinforzare il reparto offensivo della formazione marchigiana, operazione conclusa nel pomeriggio. Parma che potrebbe centrare altri due obiettivi a breve: Munari e Mammarella. Il centrocampista del Bassano Giacomo Cenetti è un giocatore dell'Arezzo. Bassano che ha tesserato l'ex Mantova Andrea Trainotti classe 93. Il difensore già da tempo si allenava con la squadra di Luca D'Angelo. Padova, l'ex Bellaria Caio De Cenco va ad infoltire il reparto offensivo della squadra di Oscar Brevi che già può contare su Altinier e Neto Pereira. De Cenco ha realizzato una rete e 13 presenze in questa prima parte di stagione a Trapani. In serie A l'Inter sfoltisce la rosa: Jovetic è un giocatore del Siviglia



L.G