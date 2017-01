FIFA, Ranieri è "The best" fra gli allenatori

Cristiano Ronaldo vince il premio dedicato al miglior giocatore

A Zurigo la cerimonia dei Football Awards della Fifa, che ha assegnato il premio The Best al miglior calciatore del 2016. Il premio, che torna ad essere separato dal Pallone d'Oro di France Football. Claudio Ranieri ha vinto il premio come miglior allenatore del 2016 alla guida del Leicester, battendo la concorrenza di Fernando Santos, ct del Portogallo, e Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid. Tra le donne il premio è stato vinto da Silvia Neid, ct della Germania.

Un premio speciale alla carriera è stato assegnato al campione brasiliano del futsal, Falcao.

Per i premi dedicati al calciatore e all'allenatore, la giuria era formata da commissari tecnici, capitani delle Nazionali, giornalisti e per la prima volta dai tifosi: ciascuna categoria valeva per il 25% del totale. Per San Marino hanno votato Pierangelo Manzaroli (allenatori), Matteo Vitaioli (capitani), Elia Gorini (giornalisti). In ambito femminile, per San Marino, il voto è quello del giornalista Palmiro Faetanini. La migliore giocatrice dell'anno 2016 è a sorpresa Carli Lloyd che batte Melane Behringer e Marta.