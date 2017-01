FIFA: ufficiale il mondiale a 48 squadre

Il nuovo format della fase finale dei mondiali di calcio viene annunciato con tweet dal profilo ufficiale della FIFA. Il Congresso di questa mattina ha deliberato per il passaggio da 32 a 48 squadre a partire dall'edizione del 2026 del Mondiale. La formula prevede 16 gruppi da 3 squadre.









IL TWEET DELLA FIFA



The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.