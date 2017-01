Floccari tra Cesena e Spal, Storari torna al Milan

Continuano le trattative di Calciomercato

Un anno e mezzo non è bastato per entrare nel cuore dei tifosi del Cagliari. E così oggi Marco Storari si è rimesso la maglia del Milan già indossata in carriera. In Sardegna va il brasiliano Gabriel, mostruoso protagonista della storica promozione del Carpi e poi sparito tra le panchine di Napoli e appunto Milan. Per Sergio Floccari sono le ultime ore da giocatore del Bologna. L'attaccante residente a San Marino si avvicina al Cesena. Sull'esperto ex Lazio e Sassuolo c'è forte anche l'interesse della Spal, ma i biancoberi sembrano in vantaggio. E intanto devono liberare un posto in lista, il sacrificato sarebbe Rodriguez sospeso tra Bari e Perugia. Il Bologna che dunque svincolerà Floccari si è provvista di Petkovic che arriva dal Trapani ed è il nuovo vice destro. Come sempre frizzante il mercato di Lega Pro. La Reggiana sistema il centrocampo con l'esperto Genevier che ha giocato a Lumezzane la prima parte della stagione, mentre il Sud Tirol preleva l'esterno Broh dal Sassuolo via Pordenone. L'Ancona è ad un passo dal mediano Leandro Vitiello che da svincolato si allena con i marchigiani e ora sarà tesserato. Il Santarcangelo ha puntato l'esterno che manca a Marcolini in Florio, talentuoso e discontinuo classe '96 che a Lucca non ha trovato troppo spazio e avrebbe già dato l'ok al trasferimento in Romagna.