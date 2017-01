Mercato: Gagliardini firma per l'Inter. In Lega Pro diversi movimenti

Operazione tricolore start. L'inter cambia rotta e dopo anni in cui l'unica direzione sembrava essere tutto ma non l'italia, con l'arrivo del cinese Zhang torna di grande attualità la pista italiana. Prima giornata neroazzurro Inter per Roberto Gagliardini. Visite mediche ok, poi il centrocampista si è diretto ad Appiano Gentile. Alle 16, la firma del contratto, annunciata su Twitter .

Gagliardini costerà all'Inter una cifra intorno ai 25 milioni di euro: 2 subito per il prestito, 20 a giugno per il riscatto, più una serie di bonus legati ai risultati di squadra ed individuali. Il centrocampista 22enne ha firmato un contratto di 5 anni, a 1,5 milioni di euro a salire. Considerata la squalifica di Brozovic, Gagliardini potrebbe già esordire da titolare nella prossima gara di Serie A, contro il Chievo. Zhang, non si ferma e dopo Candreva e Gagliardini vuole centrare altri due big come Domenico Berardi e Federico Bernardeschi o almeno uno dei due. In Lega Pro il Santarcangelo ha tesserato il centrocampista esterno, capace di ricoprire anche il ruolo di terzino destro Filippo Florio. Florio arriva dall'Ascoli, via Lucchese dove ha collezionato 13 presenze in questo inizio di campionato. Dopo il no di Guidone che resta a Reggio Emilia il Mantova prova a sondare Antonio Croce che interessa anche alla Viterbese. Il Teramo muove sia in uscita che in entrata : Tommaso D'Orazio ha le valigie pronte destinazione Cosenza. Torna a Teramo il centrocampista Stefano Amadio dopo l'esperienza a Latina con Vivarini. FeralpiSalò, Maracchi saluta tutti e sale in serie B, la sua nuova squadra è il Trapani. Reggiana, Angiulli sarebbe ai saluti, in caso il forte centrocampista partisse, la Reggiana punta tutto su Gael Genevier classe 1982



L.G