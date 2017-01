A breve il futuro di Dybala: "Contento alla Juve"

Il procuratore dell'argentino atteso in Italia settimana prossima.

Sembra essere tornato ai suoi livelli, Paulo Dybala, che è stato grande protagonista della sfida di ieri sera allo Juventus Stadium, aprendo le marcature nell'incontro di Coppa Italia con l'Atalanta, grazie ad uno splendido sinistro al volo su assist di Mandzukic: "Mi ha dato una gran palla, mi sono coordinato bene e fortunatamente ho centrato la porta".



Una ritrovata condizione che passa anche da grandi sacrifici: "Dopo l'infortunio ci siamo dati obiettivi e scadenze precise, per evitare una ricaduta; mi sono allenato duramente, ogni settimana, per arrivare pronto alla partita".



Sirene spagnole? "Non mi interesso troppo di calciomercato, ho letto qualcosa sui social ma queste sono domande che andrebbero rivolte al mio procuratore oppure alla società. Io penso alla Juve quotidianamente e mi alleno per far felici i nostri tifosi, che anche in un incontro di Coppa Italia hanno risposto in quasi 40mila; non credo ci siano altre squadre che possano vantare tanta partecipazione in Italia".



E sulle questione rinnovo? "Il mio procuratore sarà in Italia settimana prossima, lì se ne saprà di più. Io sono contento qui alla Juve".



Nel video l'intervista a Paulo Dybala, attaccante Juventus.



LP