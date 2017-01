Mantova, Altobelli nuovo Presidente

La notizia del giorno dal calciomercato non arriva dal campo, ma da uno studio notarile. Quello nel quale l'imprenditore Ruggeri ha rilevato il 30 per centro delle quote del Mantova e da oggi la società virgiliana ha un nuovo Presidente: è Alessandro Altobelli, ex Spillo, e Campione del Mondo con l'Italia di Bearzot in Spagna nell'82. Ma il Mantova è attiva anche sul fronte giocatore: Andrea Raimondi, attaccante ex Venezia che da qualche tempo si allenava con la squadra ha convinto il tecnico Graziani. Per lui contratto fino a giugno. In uscita l'esperto difensore centrale Carini: è lui infatti il profilo individuato dal diesse Cangini per blindare la difesa e chiudere in entrata il mercato del Forlì coerentemente con quanto annunciato: un paio di colpi, ma di spessore. Movimenti anche in casa Parma che praticamente rifà l'attacco. Dopo Evacuo e Melandri ha fatto le valigie anche Matteo Guazzo. Capuano lo ha messo in cima alla lista per il suo Modena che ottenuto l'ok dalla società ducale ora deve trovare l'accordo con il giocatore. Differenze non incolmabili, ma nemmeno irrisorie tra domanda e offerte. Serviranno, ammesso si chiuda, un paio di giorni. Lascia la Reggiana l'esterno Falcone: per lui è un arrivederci visto che giocherà in prestisto il girone di ritorno con la maglia della Viterbese. L'Ancona ha bisogno di fantasia e pensa ad un amore di ritorno, quello per l'uruguaiano Surraco che a Terni trova poco spazio e nelle marche ancora tanti amici ed estimatori. Per l'attacco bel colpo anche in casa Sud Tirol, dal Bassano arriva l'infinto Rantier. In serie B in serata decisivo incontro tra Genoa e Cesena. Il portiere Agazzi potrebbe salire in liguria a riempire la casella liberata dall'infortunato Perin. Il Cesena è molto vicino al ritorno di Gomis che a Bologna di fatto fa il terzo portiere e vorrebbe tornare protagonista.