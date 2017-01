Coppa Italia: Milan ribalta e passa

Il Torino passa in vantaggio, Kucka e Bonaventura regalano la qualificazione ai rossoneri

Il Milan si qualifica ai quarti di Coppa Italia. Ieri, a San Siro, la squadra di Montella ha battuto 2-1 il Torino. Gara inizialmente complicata per i rossoneri, che nel primo tempo giocano sottotono e vanno al riposo sotto per il gol di Belotti al 27' che infila Donnarumma sul palo più vicino. Il match cambia volto nella ripresa quando in appena due minuti, Kucka e Bonaventura ribaltano il risultato. Nel finale viene espulso Barreca per doppio giallo, Bonaventura sfiora il tris e Lapadula se lo divora in pieno recupero. Ora il Milan affronterà la Juventus in partita secca allo Stadium, la riedizione della finale dell'anno scorso.



Vincenzo Montella a fine gara è visibilmente contento: "Nel primo tempo eravamo troppo lenti e abbiamo trovato un Torino molto abile - ha spiegato - Nel secondo tempo siamo stati bravi e abbiamo meritato. Una grandissima vittoria". In casa Toro Mihajlovic non nasconde l'amarezza: "Recitiamo il mea-culpa. Ci siamo suicidati, è brutto perdere così".