Mercato, porte girevoli a Parma

In Serie B il Cesena ha scelto Cocco

L'intrigo del giorno è a Parma e riguarda la porta. Il diesse Faggiano è vicinissimo a chiudere per l'avellinese Frattali che scenderebbe di categoria in cambio di un contratto più lungo, di una grande piazza e si presume del ruolo da titolare. Questo mentre l'agente del lettone Zommers dice ufficialmente che il suo assistito non cambierà squadra. Quindi si profila una concorrenza spietata per la maglia numero 1. Parma scatenato anche su altri fronti: dal Torino arriva in prestito l'attaccante Simone Edera, 20 anni da compiere, in attesa di tradurre sul campo tutto il bene che si dice di lui. E poi il centrocampo: si lavora al ritorno di Francesco Valiani che il Bari ha deciso di mettere sul mercato. A centrocampo grandi manovre anche nella vicina Reggio. Da un lato impoverita dalla partenza di un titolare, Angiulli, che preferisce Pisa e la serie B. Dall'altro pronta a sparare il colpo Barillà, che a Trapani non vuole più stare. Movimentato l'asse Lumezzane-Sambenedettese: al mare va il difensore Rapisarda, in montagna il centrocampista Zappacosta. La difesa lombarda si provvede anche di un terzino: è l'ex Pro Vercelli D'Alessandro. L'Ancona cede il giovane portiere Bottaluscio in prestito in serie D al Legnago e fa posto ad Anacoura, l'ex Rimini farà concorrenza all'alterno Scuffia. Il Modena ha l'accordo con il centrale Ambrosini che deve però svincolarsi dal Como e in serie B il Cesena ha trovato il centravanti. E' Andrea Cocco, che il Pescara gira in Romagna dopo la non felice esperienza di Frosinone.



rc