Piatto ricco in serie D, al momento nessun rinvio

Campionato a rischio neve

Ammesso e non concesso che questa notte il meteo non ci metta lo zampino, la domenica della D è da piatto ricco. Si gioca su tutti i campi, a Civitanova a porte chiuse, comunque dopo i tanti rinvii della scorsa giornata par che ci sia calcio per tutti. Il San Marino scende a Vasto, squadra in lotta per il primato che dopo la sosta forzata vuol riprendere il cammino. Di Meo laggiù è di casa. La Fermana, pure lei nel gruppo di chi ha giocato 16 partite viaggia a Castelfidardo, trasferta non impossibile per la prima della classe che può anche approfittare del fatto che il San Nicolò (primo inseguitore) riposa. E la Vis Pesaro, pure a 31, è concorrente solo virtuale perchè ha una partita in più oltre che una trasfertaccia in casa del Pineto. E allora chi l'occasione ce l'ha è la Sammaurese che nel suo campo aspetta la disastrata Recanatese, nuova fanalino di coda dopo l'esclusione dal campionato del materasso Chieti. Da Cesena riparte la corsa salvezza del RomagnaCentro in una specie di spareggio contro il Campobasso. E l'Alfonsine chiama a raccolta il suo pubblico al Brigata Cremona. Contro il Monticelli non si può sbagliare.



r.c.