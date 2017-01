Capriola-Mantova: Altobelli non sarà Presidente

Il Cesena pensa all'atalantino Suagher

Anche con il campionato fermo, a Mantova non ci si annoia mai. E allora nel pomeriggio ecco il comunicato della società virgiliana che conferma i rapporti di amicizia tra la proprietà ed Alessandro Altobelli, ma esclude che l'ex Spillo possa assumere la carica di Presidente. Questo mentre Alfio Pelliccioni ha rescisso il contratto che lo legava al Mantova come Direttore Sportivo e dunque non firma Germinale che esce da Padova e sembrava destinato al biancorosso, ma sul quale ora è piombano anche il Fano. Soliti movimenti a Parma che dopo aver azzerato l'area tecnica praticamente rifà la squadra. Faggiano sta facendo incetta di nuovi arrivi e allora c'è anche chi deve lasciare il posto. C'è la fila per Evacuo che sceglierà entro martedì la nuova destinazione, mentre Miglietta ormai ai margini della rosa, sta flirtando con l'Ancona e probabilmente si fa. Manovre anche a Venezia, Perinetti ha sondato l'esterno Falzerano che però il Bassano è intenzionato a non far partire. A Modena continua la caccia agli outsider. Capuano ha messo gli occhi sul difensore Guardiglio, dalla serie D, Potenza. In serie B rompono Spezia e Cesena sull'affare Ciano. La contropartita Catellani non è gradita ai romagnoli che chiedono solo soldi e dunque non si fa. Domani firma Cocco, sarà il nuovo centravanti, mentre i buoni rapporti con l'Atalanta potrebbero portare il difensore Suagher in bianconero.