Imolese-Delta Rovigo rinviata per impraticabilità di campo

Doveva essere la sfida clou terza contro seconda di Serie D ma a vincere è stato il terreno completamente ghiacciato che ha indotto l'arbitro Daniela Rutella di Enna a rinviare l'incontro a data da destinarsi

Arbitri e giocatori eseguono il pre- partita regolarmente. Imolese – Delta Rovigo è una sfida che può valere la testa della classifica del girone D di serie D, e avrebbe bisogno di un terreno in buone condizioni. Non è il nevischio che preoccupa, ma la lastra di ghiaccio che corre lungo la fascia laterale, proprio davanti alle due panchine. Il direttore di gara Daniele Rutella di Enna, e i suoi collaboratori Orazio Luca Donato di Milano e Marco Pellegrinelli di Lovere, effettuano il riscaldamento, ma nonostante gli addetti al terreno di gioco provino a rompere con rastrelli e badile il lastrone, la situazione appare molto chiara. Difficile che un arbitro si possa prendere la responsabilità di far giocare una partita su un terreno di questo genere. Cominciano ad arrivare i primi commenti: gli anziani ricordano alla stampa di non ricordare un evento simile; ossia il possibile rinvio di una partita ad Imola per campo ghiacciato. Arbitri e giocatori, rientrano negli spogliatoi, e poco prima delle 14.30 in campo entra le terna accompagnata dai due capitani: Gustavo Ferretti per l'Imolese e Davide Sentinelli del Delta Rovigo. La perlustrazione porta sempre sulla stessa zona interamente ghiacciata. La gestualità degli uomini in campo lascia

poche chance di vedere schierate le squadre. Si rientra negli spogliatoi. Qualche minuto e lo speeker dello stadio annuncia la definitiva decisione: partita rinviata per impraticabilità di campo a data da destinarsi. Ai pochi e infreddoliti spettatori non occorre fare altro che lasciare la struttura e pensare ad un tè caldo. Non è

di questo avviso il duo sammarinese Baldini – Mularoni che al contrario non fanno spogliare la squadra, ma ordinano alla squadra un allenamento di scarico sul campo adiacente. Il Delta Rovigo accende il pullman e fa rientro a casa



L.G