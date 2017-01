Calcio Mercato Lega Pro: Gianni Munari al Parma. Presentazione su facebook

Parma continua ad incrementare il bagaglio tecnico. Gianni Munari è solo l'ultimo acquisto in ordine di tempo di una campagna acquisti di riparazione faraonica per la categoria. Presentazione per l'ex Cagliari in diretta su Facebook, il centrocampista ha firmato fino al 30 giugno 2019. Per il Parma altri due obiettivi di grande prestigio come il portiere Luigi Frattali, e soprattutto Umberto Eusepi. L'attaccante del Pisa ha diverse richieste: in lega pro derby Parma – Venezia, ma sul giocatore c'è anche la Ternana, in quel caso resterebbe in serie B. Era nell'aria già da un po' ma adesso è ufficiale il prestito dalla Salernitana al Venezia dell'attaccante Giuseppe Caccavallo. Il Teramo restituisce al Pescara l'attaccante Luca Forte che rientra dal prestito. La Reggiana è ad un passo dall'annuncio di Massimiliano Carlini 30 anni attaccante della Casertana. Urban Zibert 24 anni centrocampista dalla Juve Stabia potrebbe salire fino a Bassano. Duello Mantova – Fano per Domenico Germinale in uscita da Padova. L'Ancona dopo l'arrivo del portiere ex Rimini Anacoura, e il centrocampista Vitiello e vicinissima all'acquisto del giocatore scuola Atalanta ma in forza al Renate Antonio Palma 22 anni. Altro rinforzo potrebbe essere quello dell'esterno basso della difesa Ivan Pedrelli del Cittadella seguito anche dalla Sambenedettese. Sempre alla ricerca di un attaccante il Fano. Il nuovo profilo è quello dell'ex San Marino Edoardo Defendi attualmente al Melfi