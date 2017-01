La Fermana continua a correre, tris di vittorie per le romagnole

Marchigiani in scioltezza nel derby col Castelfidardo. Tornano a vincere Matelica e Agnonese, Vis Pesaro stoppata dal Pineto. Ok Sammaurese e Alfonsine, Romagna Centro a valanga.

La marcia della capolista Fermana – 8 vittorie in 10 gare – prosegue con un facile 2-0 sul modesto Castelfidardo. A sbloccarla però è un episodio dubbio: lancio di Petrucci per D'Angelo, Molinaro lo anticipa in uscita ma per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va Molinari che angola bene e batte il quasi omonimo, che pure aveva intuito il lato. Di Petrucci, sfuggito alla difesa locale sul bell'invito di Ispass, il gol che chiude i conti in avvio di ripresa. Fermana che ora ha tre punti in più – e una gara in meno – della Vis Pesaro, che sul quasi inespugnabile campo del Pineto non va oltre lo 0-0.



Un punto più giù ci sono San Nicolò – ieri di riposo – Vastese e Matelica, tornato a vincere dopo cinque turni grazie al 3-1 in casa della Jesina. Si parte col colpo di testa di Evacuo su punizione di Esposito, quindi Titone raddoppia dai 25 metri. La Jesina si ferma all'immediato 1-2 di Trudo e nel recupero Pera completa l'opera su assist di Bartolini.



Si avvicinano ai playoff Sammaurese – 11 punti nelle ultime 4 - e Agnonese, di nuovo vincente dopo sei gare. I romagnoli devono soffrire fino all'88° per battere 1-0 il fanalino di coda Recanatese: decide un eurogol di Ninte, che va via a sinistra e scocca un siluro deviato in rete dalla traversa.



Più facile il 3-0 dei molisani sul campo della Civitanovese. 10' e gli ospiti hanno già bussato due volte: prima Margarita scappa a destra e serve a Ragatzu un pallone che va solo spinto dentro, poi Pejic pesca un rasoterra dritto nell'angolino basso. Il tris arriva al 78° col pallonetto in area di Ricamato.



In coda rotondo 5-1 del Romagna Centro nello scontro salvezza col Campobasso. Successo messo al sicuro già nel primo tempo dalle reti di Gagliardi e D'Elia e dall'autorete di Russo; a inizio ripresa Improta accorcia ma i romagnoli – che domenica hanno il derby con la Sammaurese – arrotondano ancora con Gagliardi e Tola. Si toglie dai playout l'Alfonsine, che ringrazia Maccarini e Mechetti e batte 2-1 il Monticelli, a segno con Negro.



RM