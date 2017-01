Serie D Girone F : Il San Marino al bivio, le prossime 4 saranno decisive

Il San Marino torna da Vasto con un buon punto, ora la sosta forzata; i biancoazzurri torneranno in campo domenica 29 gennaio al San Marino Stadium con l'Agnonese

Visto così Vastese – San Marino 0 a 0 è un punto accettabilissimo su un campo complicato contro una delle pretendenti a salire in Lega Pro. Il San Marino, ha disputato una buona partita, andando anche vicinissimo al colpaccio con Emiliano Olcese che getta al vento un occasione colossale. Nel complesso della partita emerge anche Andrea Dini, autore di almeno tre interventi risolutori. E' un pareggio dal sapore agrodolce dunque, perchè per uscire definitivamente dai blocchi, il San Marino ha assolutamente bisogno di un filotto, che sembra sempre sul punto di arrivare, ma di fatto non arriva mai. Il tecnico Pino Di Meo aveva recentemente dichiarato di non volere un campionato insulso, ma i play off distano 9 punti e la vetta 13, continuando a non vincere mai in trasferta è molto difficile che i biancoazzurri riescano a lasciare il limbo tranquillità per puntare a qualcosa di importante. Singolare il fatto che i punti fuori casa siano arrivati sempre mantenendo inviolata la porta: tre, 0 – 0 con Romagna Centro, Sammaurese e appunto quello di Vasto. Ora ad interrompere il cammino arriva anche la sosta forzata, dopodichè ragionando in termini di possibili play off il San Marino non ha alternative al filotto di vittorie contro Agnonese e Fermana in casa e due trasferte da non fallire contro Monticelli e Recanatese. Un mese decisivo per conferme o saluti anche in vista del prossimo anno .



L.G