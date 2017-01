Serie A, Torino - Milan 2-2: questa sera la Coppa Italia con Inter - Bologna

Finisce 2-2 il posticipo tra Torino e Milan che chiude la 20/a giornata. Rammarico per i granata che, dopo essersi portati in vantaggio per 2-0, falliscono il rigore del 3-0 con Ljajic e nella ripresa subiscono la rimonta dei rossoneri. Il pareggio non accontenta nessuno: il Milan rallenta la sua marcia e vede allontanarsi Roma, Napoli e Lazio inseguitrici della Juventus; per il Torino aumenta la distanza dal sesto posto e dal treno per l'Europa League. Oggi, invece, è già tempo di Coppa Italia con l'Inter che ospita il Bologna e Donadoni vuole provare a giocarsela contro una delle squadre più in forma del momento, nonostante le numerose assenze in casa rossoblu.

Nel video l'intervista a Roberto Donadoni.