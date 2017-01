Mercato, rivoluzione Parma: arriva Frattali e si punta Barillà

Stretta per l'esterno offensivo del Trapani, su cui c'è anche la Reggiana.

Dietro l'angolo il ritorno al calcio giocato, non ci si è fermati un attimo invece in sede di calciomercato. Il Parma prosegue nella rivoluzione tecnica: se ancora si lavora per convincere Barillà a scendere di categoria, dall'Avellino è ufficiale l'arrivo di Frattali, nuovo portiere. Chissà che Zommers non diventi un'opzione per il Gubbio, che mette alla porta Narciso. Umbri attivi anche sul fronte entrate: Lafuente una nuova opzione offensiva per Magi, arriva in prestito dall'Entella dopo l'inizio di stagione a Reggio Emilia.

Reggiana che è presa sì dal braccio di ferro col Parma per Barillà, opzionando Sandomenico quale alternativa, ma puntellare la difesa è un'esigenza: Avogadri dal Pisa e Filippini dal Cesena – via Lazio – le idee dei gigliati.

Terminata l'avventura in laguna per Baldanzeddu: il terzino si fa tutta l'Italia e vola a Catania. Il Pordenone, di contro, è vicino all'ingaggio in prestito di Padovan: il Foggia ha già ufficializzato la fine del prestito dalla Juventus, che coi Ramarri ha già concluso il trasferimento del difensore Zappa.

Brevi prova a tenersi stretto Germinale, in odor di partenza. Definitiva quella di Ferrario, che saluta la Samb e va ad Arezzo: lo Stadio delle Palme sarà la nuova casa del 33enne nigeriano Agodirin, tesserato dopo un periodo di prova, e del baby cileno Ovalle, in prestito dalla Fidelis Andria. Ufficiale anche il trasferimento di Zibert a Bassano.

Attaccanti-salvezza: l'AlbinoLeffe sonda Montella del Pisa, mentre il Modena accoglie il terzino Guardiglio dal Potenza ed Abou Diop in prestito dal Torino, tenendo aperti i canali per Nolè e Sansovini, rispettivamente di Reggiana e Teramo. Abruzzesi che stanno per cedere Petermann alla Carrarese e spingono per Spighi, poco utilizzato in Serie B a Ferrara.

Appiah e Cernigoi sono le prime idee del nuovo corso a Mantova, mentre il Fano punta sulla qualità di Ashong – arrivato dalla Lucchese – per togliersi dal pantano dell'ultimo posto in classifica, da cui è al riparo il Santarcangelo, piombato su Edoardo Defendi – ex San Marino – fresco di rescissione a Melfi. Per arrivare al classe '91 sarà necessario battere la concorrenza di Lucchese e Pistoiese.



LP