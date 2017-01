Calciomercato: Orsolini ufficiale alla Juve; Fioretti è il nuovo attaccante del Fano

Il sammarinese d'adozione Sergio Floccari è il nuovo attaccante della Spal

Visite mediche senza intoppi e Riccardo Orsolini ha completato gli step per essere considerato un giocatore della Juventus. Bianconero lo è già, l'attaccante infatti resterà all'Ascoli fino a giugno, poi raggiungerà Torino. L’accordo con l’Ascoli è stato trovato sulla base di 6,5 milioni di euro, con altri 5,5 di bonus fino ad arrivare così a un totale di 13. In Lega Pro, il Fano dopo diversi sondaggi ha trovato il nuovo attaccante: si tratta di Giordano Fioretti classe 85 ormai ex Sambenedettese e autore di una rete in campionato. Inseguimento terminato anche per la Reggiana: l'esterno d'attacco Massimiliano Carlini 31 anni ha ricevuto il benvenuto sul sito ufficiale della società granata. 31 anni anche per Michele Paolucci. Era tra i nomi dei possibili nuovi attaccanti per l'Ancona, ed ora il suo trasferimento dal Catania all'Ancona è ufficiale. Potrebbe anche non essere il solo. La società dorica ha messo nel mirino anche Arturo Lupoli in uscita da Pisa. Padova in pressing su Pietro De Giorgio, una presenza in serie A con il Crotone. Ci sono ancora le favole come quella di Davide Castelli classe 1999 attaccante dell'Albinoleffe blindato dal Villareal con una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. La favola è per il giocatore, ma non per la società bergamasca beffata dal Villareal che ha soffiato il talento grazie ad un vuoto normativo che consente ai club stranieri di tesserare calciatori italiani senza contratto professionistico. Probabile battaglia giudiziaria tra i due club