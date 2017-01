Coppa Italia: avanti Lazio e Cesena

La Lazio ha battuto il Genoa 4-2 e si è qualificato per i quarti di finale di Coppa Italia. Biancocelesti in vantaggio al 20' pt con Djordjevic e raddoppio di Hoedt al 31', accorcia Pinilla al 41' e pareggia Pandev al 45', poi Milinkovic-Savic al 25'st e Immobile al 30' chiudono la gara. Nel prossimo turno, la Lazio affronterà l'Inter.

Avanti anche il Cesena che ieri ha battuto il Sassuolo. Emiliani in vantaggio dopo 4 minuti con Pellegrini. Pareggio romagnolo a nove dal termine con Ciano su calcio di rigore, assegnato per un fallo di Antei su Cocco. Decide la sfida del Mapei Stadium, l'ex Laribi al minuto 84. Ai quarti, i bianconeri se la vedranno con la vincente di Roma-Sampdoria.