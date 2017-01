Coppa Italia: Roma va ai quarti

Non c'è partita all'Olimpico. La Roma travolge una Sampdoria meno attrezzata, ma anche troppo dimessa. Spalletti con l'ossessione di vincere anche le amichevoli stavolta è contagioso. In casa i giallorossi non sbagliano, il tecnico fa poco turnover e centra l'undicesimo successo su undici insomma il passo è quello di carica.



Giampaolo di là ci crede poco, giocano quelli che di solito in campionato stanno a sedere e cominciano anche meglio. Muriel centra il palo dopo un paio di minuti. Ci mette 20 minuti la Roma a prendere le misure e poi comincia un'altra storia che poi è la solita storia della Roma all'Olimpico. Paredes sbatte sulla traversa la palla del cambia tutto, poi Dzeko ci va troppo molle. Comunque Spalletti alza ritmo ed esterni, la Samp non riparte più e il vantaggio è questione di poco.



Il gol arriva con Nainggolan che converte al volo una respinta artigianale di Silvestre. Il match può chiudersi anche prima dell'intervallo, ma non c'è comunque scampo per una Samp che praticamente è uscita dal campo. De Rossi innesca il faraone e poi Dzeko uccide Puggioni e porta la Roma ai quarti. Il portiere salva il tris, questione di pochissimo, e poi ancora festa. El Shaarawy fa tris con pallonetto di giustezza e poi nel finale fa tutto Perotti tranne il gol, che di testa lo fa Nainggolan.



Finisce 4-0, la Roma ai quarti ancora in casa l'1 febbraio contro la sorpresa Cesena.