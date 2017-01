Mantova - Sambenedettese 1-1

A Mantova cambia tutto tranne il risultato, i padroni di casa non vincono mai. Anche se nel pari con la Samb c'è soprattutto l'errore del portiere a condannare i ragazzi di Graziani. Al Martelli partita tra due squadre che non stanno benissimo, Radi calcia fuori. Match aperto con supremazia territoriale mantovana. Aridità a terra ferma il tentativo di Bandini. L'occasione più ghiotta del primo tempo arriva grazie al solito Caridi che sceglie il controbalzo e sbatte sulla traversa. Prima dell'intervallo spunto anche di Tortolano che prende l'angolo. Ripresa, Bonato è sveglio su Damonte e poi arriva lo sconsiderato intervento di Kolawole che trova il modo di darci con le mani. Proteste diffuse, ma irremovibile il direttore di gara nell'indicare il dischetto. La palla dell'1-0 Marchi la stampa sul palo. Un minuto appena e il centravanti si riscatta, ancora Caridi che palla al piede dimostra 10 anni di meno, la ribattuta viene rovesciata in porta di rabbia da Marchi che cancella così il rigoraccio di prima. Non ci sono segni di reazione ospite, ma Sanderra prende comunque un punto non rubato, ma insperato per come si era messa. Radi calcia telefonando, ma Bonato calcola malissimo il rimbalzo e fa la figura del piccione. Prova Siniscalchi a risolverla al novantesimo, ma non c'è gloria e quindi il punto è quel che passa il convento.