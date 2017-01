Cesena, Camplone: "Il Curi non perdona approcci molli"

Il posticipo di B è Perugia-Cesena

Dopo la lunga sosta è ripartito anche il campionato di serie B.

Domani sera il Cesena in posticipo a Perugia dove Camplone ha vinto un campionato e ritorna da avversario.



Il tecnico del Cesena ha parlato alla vigilia della partita e ha detto: "Non possiamo continuare a sbagliare in trasferta".