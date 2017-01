La Roma non molla, Spalletti: "I conti si fanno alla fine"

Ai giallorossi basta la rete di Dzeko per stendere il Cagliari

La Roma di Luciano Spalletti conquista il posticipo della 21^ giornata contro il Cagliari e resta a -1 dalla Juventus che nel pomeriggio aveva regolato la Lazio per 2-0. Ai giallorossi è bastato un gol di Dzeko. "La Juventus è fortissima ma noi dobbiamo far vedere che siamo attrezzati per lottare - ha detto Spalletti che aggiunge - I conti si fanno alla fine".