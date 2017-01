Il Santarcangelo ha ingaggiato l'ex San Marino Defendi

Doppia ufficialità in casa Reggiana: arrivano l'allenatore Menichini, che prende il posto dell'esonerato Colucci, e il centrocampista scuola Barcellona Riverola, proveniente dal Foggia. Molto attivo anche il Sudtirol, che ha preso l'attaccante Rantier dal Bassano e ceduto l'ala Ciurrìa al Siena. Sempre in tema di punte, il Santarcangelo ha ingaggiato l'ex San Marino Defendi, svincolatosi dal Melfi, mentre l'Ancona è ai dettagli per Del Sante della Juve Stabia. Doppia uscita per il Modena: risoluzione consensuale col difensore Cossentino, mentre l'esterno Tulissi andrà al Piacenza.