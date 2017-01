Coppa Italia: la Juventus batte il Milan 2-1

I bianconeri vanno sul 2-0, nella ripresa il Milan accorcia. Vince la Juventus che sfiderà il Napoli in semifinale.

Una buona Juventus nel primo tempo costruisce le basi per il passaggio del turno, che poi diventa in dubbio quando il Milan, trova l'orgoglio per rientrare in partita nonostante l'inferiorità numerica. Estrema sintesi della riproposizione della finale di Coppa Italia della scorsa stagione. La Juve non fa gli errori della finale di Supercoppa e parte forte, con Allegri che conferma il 4-3-2-1. Molta Juventus nel primo tempo che passa già al 10' con il bel gol al volo di Dybala. I bianconeri giocano e al 21' sembrano già mettere le mani sul passaggio del turno quando Pjanic segna su punizione il gol del raddoppio superando Donnarumma. All'intervallo La Juventus conduce 2-0. Nella ripresa cambia la partita. Bacca è bravo e fortuna a trovarsi un pallone da calciare al volo e battere Neto per il gol che riapre una gara che sembrava chiusa. Un minuto più tardi il Milan resta anche in dieci per l'espulsione a Locatelli per doppia ammonizione. La squadra di Montella dovrebbe faticare di più, invece riparte e trova lo spunto per mettere in difficoltà la Juventus. I bianconeri non la chiudono con Mandzukic che va due volte vicino al gol. Donnarumma tiene ancora il Milan in partita su Pjanic. L'ultima occasione è rossonera con Deulofeu, il capitano dell'under 21 spagnola, apprezzato anche nella sfida del San Marino Stadium dello scorso novembre mette qualche brivido ai tifosi della Juventus, che poi possono festeggiare il passaggio del turno. In semifinale il Napoli, il primo marzo a Torino e il 5 aprile al San Paolo.



Elia Gorini