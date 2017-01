LND: Sibilia nuovo Presidente. Domani la 21° giornata

La Lega Nazionale Dilettanti, ha eletto Cosimo Sibilia al suo primo mandato come numero uno della componente più vasta del calcio italiano. E' il nono presidente della LND ed è espressione dell'area geografica del Meridione.

Ci saranno almeno sette osservatori in più domani al San Marino Stadium per dare un'occhiata ad una squadra che si trova di fronte al classico bivio: vincere e inanellare risultati in successione per raggiungere almeno i play off, o in caso contrario, restare nel limbo come lo ha definito il tecnico Di Meo " ne carne ne pesce" . Dopo il buon pareggio di Vasto e la sosta forzata, i biancoazzurri al San Marino Stadium affrontano l'Olimpia Agnonese, in testa per diverse giornate ed ora scivolata al settimo posto in classifica. In casa i Titani hanno sempre regalato buone prestazioni, l'ultima esagerata con la Civitanovese battuta per 7 a 1, quello che deve assolutamente cambiare, per puntare ai play off, è il cammino esterno, fino ad ora privo di vittorie. Una passo alla volta, c'è l'Agnonese e non si può sbagliare per alzarsi ulteriormente in classifica. Per Pino Di Meo pochi problemi di formazione, il solo Arrigoni non è disponibile, ma c'è una novità stuzzicante. E' arrivato il trasfert per il centrocampista francese di cui si dice molto bene Omar Gassana. Di Meo sembra intenzionato a schierarlo dal primo minuto. Si gioca al San Marino Stadium alle 14.30



L.G