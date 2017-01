Serie B: Cesena ripresa due volte dall'Ascoli

Pareggio con gol al Manuzzi, dove i romagnoli protestano per i due rigori concessi da Abisso agli ospiti: l'ultimo al 92'.

Nel post partita del Dino Manuzzi non si è parlato che di quel rigore - il secondo, giusto specificarlo perché ce ne sono due - concesso da Abisso all'Ascoli. Una scelta che ha fatto perdere le staffe alla panchina cesenate: "Concedere un rigore per un contatto del genere al 92' mi sembra eccessivo, specie dopo una partita in cui tutti i contrasti mezzi e mezzi ce li ha fischiati contro. Tutti". Risoluto e categorico Camplone, che salva la prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo, i ragazzi sono stati perfetti e nel primo tempo abbiamo giocato ad una porta sola".



Ci ha visto più equilibrio, nei primi 45', Alfredo Aglietti: "La partita ha vissuto di strappi, a seconda di quale delle due squadre prendeva l'iniziativa: ovviamente siamo molto soddisfatti per questo punto, ottenuto su un campo difficile contro una squadra molto forte, che ha qualche problema di classifica, ma che oggi non si sono visti".



Per quanto attiene alla mera cronaca sportiva, il Cesena era passato a condurre con Renzetti prima e Rigione poi. I gol piceni - entrambi dal dischetto - portano le firme di Gatto e Perez.



LP