Mercato: Capitanio al Santarcangelo, Petrone risolve con l'Ascoli, due prestiti dall'Inter al Cesena, Di Maio alla Correggese

Ancora poche ore di trattative poi se ne riparlerà a giugno. Il mercato invernale di riparazione sta per chiudere con il Santarcangelo che riveste di gialloblu Filippo Capitanio. Il difensore classe 93, ha trovato poco spazio a Teramo con Zauli e torna così in Romagna dove fece bene lo scorso anno. La società del Presidente Brolli non dovrebbe muovere altro se non qualche scambio di giovani.

Continua a rinforzarsi il Fano. La squadra di Agatino Cuttone è fanalino di coda in Lega Pro Girone B e proverà a risalire la china: dal Padova arriva a titolo definitivo la punta Domenico Germinale Giovane centrocampista per il Pordenone, si tratta di Danilo Bulevardi classe 95 di proprietà del Pescara e in questa prima parte di stagione a Teramo. Bulevardi vestirà il nero/verde fino a giugno.

Dal Lumezzane al Teramo il centroavanti del 92 Riccardo Barbuti per lui un contratto biennale Ottimo il colpo del Bassano, che si assicura a titolo temporaneo le prestazioni di Fabio Gerli centrocampista classe 96, 6 presenze in serie B con la Virtus Entella. Gerli, lasciò un'ottima impressione lo scorso anno a Santarcangelo. La Sambenedettese ha raggiunto l'accordo con il Cruzeiro per il 21enne attaccante uruguaiano Gonzalo Josè La Torre Bovio. La giovane punta arriva al Riviera delle Palme con la formula del prestito con diritto di riscatto. In serie B. Il Cesena fa spesa in casa Inter. Dal club di Milano arrivano, il difensore ghanese Isaac Donkor, rientrato dal prestito all'Avellino e l'attaccante George Puscas, in questa prima parte di stagione a Benevento. L'Ascoli ha comunica la risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico Mario Petrone, il cui contratto sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. In serie D lo svincolato Roberto Di Maio sammarinese d'adozione, ha firmato per la Correggese



L.G