Lega Pro: domani l'anticipo Forlì-Sud Tirol

Domenica in campo tutte le altre

Forlì 23, Sud Tirol 24 punti. E' una sfida cruciale per entrambe per respirare ossiggeno puro lontano dalla zona play out. Per i galletti di questo periodo una missione possibile contro una formazione quella bolzanina ancora delusa dalla gara di domenica scorsa con il Bassano capace di impattare in extremis grazie alla gentile concessione di Obodo. Misurandola alla vigilia, è una partita più temuta dagli ospiti a cui basterebbe non perdere contro un Forlì che al Morgagni si è guadagnato l'appellattivo di "ammazza grandi". Si gioca domani alle 16.30. La lunga domenica di Lega Pro Girone B, inaugurata alle 12.30 da Reggiana - Modena. Il derby emiliano non è così scontato come potrebbe sembrare guardando la classifica. Il Modena è ancora immischiato nella parte bassa, ma con Ezio Capuano sono arrivati i risultati: 3 vittorie 2 pareggi e 2 sconfitte nelle 7 gare dei gialloblu con l'ex Juve Stabia in panchina. La Reggiana resta favorita, una vittoria dei granata di Domenico Menichini, farebbe tornare fame di serie B. Sei partite si giocheranno alle 14.30 si tratta di : Fano - Sambenedettese con la prima in casa di Agatino Cuttone chiamato obbligatoriamente a fare risultato per far ripartire il motore granata verso i play out. Gubbio - FeralpiSalò è sfida tra outsider in chiave play off; Maceratese - Padova; Mantova - Albinoleffe, e Teramo - Santarcangelo. I gialloblu di Marcolini hanno necessità di strappare un risultato positivo se non vogliono essere risucchiati in zona rossa. Chiude la striscia delle 14.30 Venezia - Ancona. Calendario favorevole per i lagunari di Pippo Inzaghi che hanno la grande possibilità di allungare in attesa del big match del Tardini tra Parma - Pordenone in programma alle 18.30 così come Bassano - Lumezzane a completare la 24esima.



L.G