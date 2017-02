Carpi-Cesena, Camplone: "Sarà una partita difficile"

Torna in campo domani all'ora di pranzo - dopo l'infrasettimanale di Coppa Italia a Roma - il Cesena di Camplone, di scena sul campo del Carpi dell'ex Castori.

“Sarà una partita difficile contro una squadra abile nel trovare la profondità grazie alle caratteristiche dei propri attaccanti, ritengo possa essere proprio la velocità l’arma migliore del Carpi. Domani vorrei vedere una squadra che scende in campo con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato la Roma”. Così il tecnico del Cesena, in conferenza stampa.