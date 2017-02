Lega Pro Girone B: Forlì - Sud Tirol 1-3

Dopo due risultati utili consecutivi, per il Forlì, arriva uno stop inatteso al Morgagni, dove passa il Sud Tirol. Nemmeno il tempo di sistemarsi in campo che i bolzanini si ritrovano in vantaggio con Tulli. Tutto in salita il match dei galletti, che incassano il goal del raddoppio al 12esimo, autore Fink. L'inizio sconcertante, lasciava invece qualche speranza di rimonta quando al 23esimo Tentoni accorcia le distanza. La formazione di Gadda avrebbe avuto tutto il tempo di rimontare, la gara è rimasta aperta fino al 85esimo quando Tait ha realizzato il goal sicurezza per il Sud Tirol che si alza in classifica fino all'11esimo posto con 27 punti. Per il Forlì una brutta sconfitta che rischia di far tornare i biancorossi nella zona rossa della classifica di Lega Pro Girone B. Al Morgagni di Forlì, Sud Tirol batte Forlì 3 a 1





L.G