Bologna-Napoli, Donadoni: "Dobbiamo rimanere compatti e aggressivi"

“Noi dovremo essere bravi a concedere poco rimanendo compatti ed aggressivi perchè altrimenti è difficile riuscire a metterli in difficoltà. Dovremo avere coscienza di affrontare un avversario forte, ma anche la certezza di quello che si può fare. Dobbiamo lavorare su noi stessi e sulla nostra determinazione”. Così Roberto Donadoni, tecnico del Bologna in conferenza stampa per l'anticipo della 23° giornata contro il Napoli.