Serie D Girone F: Il San Marino è allricerca del primo successo esterno

Si gioca alle 14.30 al “Bruno Recchioni” di Fermo

La vittoria al fotofinish sull'Agnonese assume un valore solo se il San Marino riuscirà a rompere il tabù trasferta dove fino ad ora sono arrivati tre pareggi e nessun blitz.

L'ottica di Di Meo è orientata sui play off per raggiungerli non si può prescindere dai 3 punti anche lontano dal San Marino Stadium. L'allenatore del Monticelli Nico Stallone ha presentato questa mattina il match in programma domani pomeriggio alle ore 14:30 allo stadio "Bruno Recchioni" di Fermo. La formazione ascolano attraversa un momento altalenante, 2 pareggi 2 sconfitte e una sola vittoria nelle ultime 5, non sarà una gara semplice per i biancoazzurri ma alla portata si; e una vittoria permetterebbe di scavalcare gli avversari di turno e significherebbe rimettersi in corsa per i play off . Di Meo si affiderà alla formazione che in questo momento dà più garanzie: 4-2-3-1 con Dini tra i pali; Menini e Fagioli esterni Bova e Fantini centrali. Cenci e Mazzotti davanti alla difesa. Baldazzi, Buonocunto e Braccini a ridosso dell'unica punta Olcese. Arbitra Luca Zucchetti della sezione di Foligno



