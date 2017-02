Serie D Girone F: Monticelli - San Marino 1-1

Nulla da fare il San Marino non riesce a vincere in trasferta

Finisce in parità la gara tra Monticelli e San Marino allo stadio "Recchioni" di Fermo nella 22esima giornata del girone F di Serie D. Mister Stallone punta nuovamente sul modulo 3-4-3 con il tridente offensivo composto da Negro, Filiaggi e Iotti. A passare in vantaggio dopo cinque minuti sono gli ospiti: Braccini scambia con Buonoconto e scaglia un tiro sporco ma insidioso che si infila alle spalle di Marani. Gli ascolani provano subito a reagire con una conclusione sul palo più lontano di Negro che esce di poco. Al 27' l'arbitro Zucchetti assegna un calcio di rigore al Monticelli per falli di Cenci su Wade: dal dischetto va Negro che mette a segno il suo secondo gol consecutivo. Prende fiducia la squadra di Stallone e nel finale di prima frazione Iotti va per due volte vicino al gol del 2-1.

Partita spezzettata e poco spettacolare ad inizio ripresa, con Filiaggi che subisce un colpo alla testa e prosegue il match con una vistosa fasciatura. Al 68' stupenda punizione di Negro che sfiora l'incrocio dei pali. Stallone inserisce Vallorani per Castellana, Di Meo risponde con Gassama e Sapucci per Cenci e l'autore del gol Braccini. C'è spazio al 75' anche per Giovannini al posto di Filiaggi, nel San Marino invece entra Caprioni per Buonoconto. Nel finale si rivede anche bomber Pedalino al posto di uno stanchissmo Negro. Non ci sono più emozioni fino al quarto minuto di recupero: terzo pareggio consecutivo per gli ascolani che salgono a 27 punti in classifica in vista del prossimo match sul campo della Civitanovese.



Fonte PicenoTme



