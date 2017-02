Serie D: i gol della 22° giornata

Risorgono Campobasso e Recanatese, mentre Romagna Centro-Alfonsine non sarà omologata. Vediamo cosa è successo nel girone F della serie D

Il neo tecnico Silva cambia il Campobasso e vince subito. Esposito la sblocca dopo 10 minuti sugli sviluppi di un calcio di punizione. I molisani restano in 10 e ringraziano il portiere Palumbo che para un rigore di Galli. Nella ripresa contropiede della sicurezza dell'argentino Germano. Campobasso-Castelfidardo 2-0. Il San Marino rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria esterna. A Fermo Titani avanti con Braccini, Monticelli che la rimedia già nel primo tempo con un rigore di Negro. E' cambiata l'aria a Recanati. Quella di Soda è adesso un'altra squadra. Contro la Vastese che frequenta l'alta classifica apre Santoni. Il raddoppio che di fatto chiude la partita grazie ad un rigore di Degano. Romagna Centro e Alfonsine pareggiano per 1-1. Ravennati in vantaggio con Chmangui. Nel giro di un minuto cesenati pari grazie a Gagliardi. Partita che non sarà omologata per la presenza nella lista dell'Alfonsine dello squalificato Bamonte. In arrivo il 3-0 per il Romagna Centro. 3-0 sul campo per la Vis Pesaro che nel secondo tempo ridimensione in rinunciatario San Nicolò. Costantino apre la marcature in favore dei biancorossi, per il bmober è il centro stagionale numero 14. Una doppietta di Comi vale per la seconda e le terza rete per una Vis ancora attaccata al campionato.