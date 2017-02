Coppa Italia Eccellenza: il Rimini contro il Baldaccio Bruni

Definiti gli accoppiamenti della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza che mette in palio la promozione diretta in serie D. Il Rimini giocherà il 22 febbraio la prima partita contro la formazione aretina del Baldaccio Bruni al Romeo Neri. Gara di ritorno il primo marzo. La vincente accederà ai quarti. La finale è prevista per il 19 aprile.



