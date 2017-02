Serie A: il Napoli apre la 24^ giornata

Il Napoli aprirà la 24/ma giornata di serie A questa sera, alle 20:45, contro il Genoa. Il tecnico dei partenopei, Maurizio Sarri, non vuol sentir parlare del match di mercoledì prossimo contro il Real Madrid e in conferenza stampa ha avvertito: "Se

non si parla di Napoli-Genoa i alzo e vado via". La giornata di campionato proseguirà domani con Fiorentina-Udinese e si concluderà lunedì con il posticipo Lazio-Milan.