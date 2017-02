Serie D Girone F: in arrivo almeno 500 tifosi da Fermo

San Marino – Fermana incrocio per 2



Incrocio per due. Il San Marino se vuole i play off non può sbagliare, se la Fermana passa indenne al San Marino Stadium potrebbe vedere spalancata la porta verso la Lega Pro, approfittando anche dell'altro scontro diretto promozione tra Vastese e Matelica. I numeri della formazione di Fermo mettono paura: nelle ultime 11 ci sono 10 vittorie di cui 6 consecutive e 1 pareggio, l'ultima sconfitta è datata 6 novembre 2016. Il San Marino risponde con 5 risultati utili consecutivi, ma il dato più confortante è il bunker San Marino Stadium, l'ultima batosta risale al campionato scorso, l'8 maggio 2016 San Marino – Romagna Centro 1-4. E per far capire quanto conta questa partita è intervenuto il Presidente della Fermana Umberto Simoni, il quale mette in guardia la squadra di Destro dalla insidiosissima trasferta di San Marino: “ Domenica a San Marino sarà una gara difficile, che necessiterà della massima concentrazione. Ragazzi, mettetecela tutta!

Saremo in tanti a sostenervi, quindi non mancherà l’entusiasmo e il tifo della Curva Duomo e non solo, perché a Fermo c’è una mobilitazione generale e questo è molto positivo, perché contribuisce ancora di più a far crescere questa Società e questa meravigliosa città”. La segreteria del San Marino calcio sostiene che saranno almeno 500 i tifosi in arrivo da Fermo e che verranno sistemati nella tribuna lato monte del San Marino Stadium. Di Meo valuta dei cambiamenti. Olcese meno solo e affiancato da una punta vera come Caprioni. Si va verso un 4-4-2 con Dini tra i pali, Menini e Fagioli sulle fasce, Fantini e Bova centrali. Cenci, Gassama, Mazzotti e Buonocunto a centrocampo, Caprioni e Olcese tandem offensivo.



L.G