Sambenedettese - Forli 1-2

Grande vittoria del Forlì. La squadra di Gadda viene raggiunta al 90', ma con Spinosa trova al 96' il gol che vale il colpaccio a San Benedetto

Più bello che vincere in trasferta, c'è solo vincere così. E guardare una classifica che due mesi fa paceva paura e oggi fa carnevale. Il Forlì è organizzato e sul pezzo. Bardelloni per Ponsat, Pegorin si salva di piede. E in un contesto di primo tempo molto bloccato ci sono comunque sempre i romagnoli a far la partita: Bardelloni entra in area e conclude alto. Ripresa, adesso in campo c'è anche la Samb. Pezzotti sorprende Turrin che si salvicchia quasi senza guardare. Spingono forte i marchigiani, Mancuso va via e la mette, Di Massimo di testa fuori. Match ora aperto e anche godibile, Pegorin è piazzato su Alimi. Vantaggio da stropicciarsi gli occhi per Gadda. Adobati, Succi no-look per l'imbucata di Ponsat e 0-1. La reazione Samb è di spessore. Forlì fortunato quando un cross di Lulli incoccia il braccio di Adobati a cavallo della riga. L'arbitro geolocalizza fuori area e sospirone di sollievo. Poi Turrin sceglie il tuffo fotogenico ad allontanare Di Massimo. Ancora Turrin, bene sul suo palo a neutralizzare l'iniziativa di Mori e quando comincia il recupero cosa può ancora succedere. Tutto. Ad esempio che Pezzotti la mette, Bernardo fa la sponda e Mancuso segna il gol numero 13 del suo campionato che sembra quello che inchioda il pari. Invece c'è ancora vita per il Forlì che infila in contropiede la bulimica Samb. Tonelli va e vede Spinosa. Occhiata al portiere e palla nel sacco. Per un 1-2 che nessuno può dire se alla fine sarà più utile o più bello.