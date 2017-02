Santarcangelo-Bassano 3-0: clementini in scioltezza, tre assist per Defendi

Contro un avversario reduce da 10 punti nelle ultime quattro i gialloblu sfoderano un'ottima prestazione e si consolidano a metà classifica. L'ex Melfi non segna ma partecipa a tutti i gol.

Il Bassano ha fatto 10 punti nelle ultime quattro partite, il Santarcangelo però non se ne preoccupa più di tanto e lo liquida con un netto 3-0. Eppure il primo squillo è degli ospiti, con Bizzotto che la tocca da due passi trovando Nardi e un pochino di palo, poi Gatto mura Trainotti e l'azione sfuma. Il Santarcangelo risponde con l'incornata di Cori divenuta sponda per Defendi, l'ex Melfi mette in mezzo con poca fortuna. Quindi Formiconi si impappina su un cross di Posocco, palla a Rossi che controlla di petto e manda sul palo, Pasini calcia lontano.



La gara è piacevole: lancio al bacio di Minesso per Laurenti che sfugge alla difesa, ma non inquadra la spaccata. Il batti e ribatti prosegue con l'uscitaccia di Rossi su Sirignano, la porta è sguarnita ma Posocco è disturbato da Gerli e trova solo il secondo palo gialloblu. Per coronare un primo tempo vivace manca solo il gol e al 42° finalmente arriva: Gatto alza il campanile, Defendi appoggia e Cori brucia la distratta difesa del Bassano per l'1-0. Terzo gol nelle ultime cinque per il centravanti, che ne aveva fatti altrettanti nelle 17 partite precedentemente disputate.



In avvio di ripresa il Santarcangelo sembra in controllo, finché Nardi non è chiamato al miracolo sulla fucilata di Fabbro innescata da Bizzotto. D'Angelo vuole riprenderla e mette l'attaccante Maistrello per il difensore Trainotti, così facendo però si scopre e ne prende un altro: Defendi è liberissimo e mette in verticale per Carlini, che anticipa il ritorno di Bizzotto e insacca.



A completare il suicidio bassanese ci pensa il portiere Rossi che dopo essere uscito a farfalle su Paramatti pensa bene di scalciarlo: il pallone è già fuori quindi non c'è rigore, il rosso però non glielo toglie nessuno. D'Angelo ha finito i cambi e in porta ci va l'esterno Formiconi, che può poco o nulla quando, al 93°, Gatto si gira e pesca il terzo assist di giornata di Defendi, stavolta per il facile tap-in dell'appena entrato Cesaretti.



RM



