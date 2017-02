Serie D Girone F : Il San Marino blocca la capolista al 95esimo

Diversi gli episodi contestati

Aggressivo Di Meo, con la capolista seguita da almeno 400 tifosi, la gioca con due punte effettive e tre mezze punte. 4-1-3-2 per il tecnico del San Marino. Il tecnico della Fermana Flavio Destro sceglie una strategia più accorta non tanto nel disegno tattico, ma quanto nell'atteggiamento. Non sono trascorsi nemmeno 2 minuti e c'è il primo episodio: Comotto tocca con il braccio in area, per Rutella di Enna, in odore di promozione, è tutto regolare. Vane le proteste di tutta la panchina biancoazzurra. Scampato il pericolo, i battistrada del Girone F, si fanno vedere con Petrucci, Dini lo chiude in angolo. Dal corner, respinta del portiere, sui piedi di Di Pinto che la mette fuori, poteva fare meglio. Di là sempre da palla inattiva: Buonocunto, in mezzo, arriva Guidi, porta mancata per la solita questione. Partita bella, intensa, c'è maggiore densità del San Marino ma la Fermana la sblocca: Cremona, ottimo anche da uomo assist, Misin sul secondo palo, la mette sotto l'incrocio dei pali. Andrea Dini assolutamente incolpevole, la difesa qualche responsabilità ce l'ha. Il Titano sotto, risulta efficace solo fino ai 16 metri, poi manca sempre qualcosa, come nel caso di Caprioni e Olcese. Al riposo è 1 a 0 Fermana. Ripresa. Buonocunto, impegna Valentini, sulla respinta ancora l'ex Rimini va a terra, per Rutella di Enna è simulazione: giallo per il fantasista. Chiamata di D'Angelo, Dini anche per i fotografi. Di Meo cambia, ed è proprio il nuovo entrato Cenci servito da Caprioni ad avere l'opportunità, sfera sopra la sbarra. Ci va vicino anche Clemente che di nuca, sfiora il palo. Secondo episodio dubbio al 24esimo: Caprioni per Olcese colpo di testa, Valentini grande parata, ma dentro o fuori ? I dubbi restano. Si arriva così alla stretta finale, la Fermana ha i tre punti in mano che sfuggono a 10 secondi dal 95esimo, quando Emiliano Olcese piega Valentini con la conclusione chirurgica. Al San Marino Stadium, San Marino – Fermana 1 -1, per il Matelica



L.G



Intervista a Emiliano Olcese (Attaccante San Marino Calcio)





Intervista a Flavio Destro (Allenatore Fermana) e Giuseppe Di Meo (Allenatore San Marino)