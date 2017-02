Mario Petrone al Catania

Mario Petrone è il nuovo allenatore del Catania. L'ex tecnico del San Marino ha firmato un accordo fino al termine della stagione, con opzione per l'anno successivo. Petrone prende il posto di Pino Rigoli che ha risolto il contratto con il club siciliano, dopo la sconfitta nel derby con l'Akragas. Il Catania occupa l' ottavo posto in classifica nel girone C di Lega Pro, nonostante una penalizzazione di 7 punti.