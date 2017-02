Il Fano è vivo e batte un colpo: 2-0 al Teramo, Zauli via

Prima vittoria per Cuttone sulla panchina dei marchigiani, che fanno loro lo scontro salvezza e si portano a -1 dagli abruzzesi. Ugolotti prende il posto dell'ex Santarcangelo.

Nella partita del dentro o fuori il fanalino di coda Fano si chiama dentro, battendo 2-0 un Teramo che poteva scappare a +7 e invece ora è ad appena un punto. Il primo successo della gestione Cuttone coincide con l'ultima sulla panchina abruzzese di Zauli, mai vincente dal suo ritorno in panca e sostituito con Ugolotti.



A deciderla è la nuova coppia d'attacco granata Fioretti-Germinale: che però non parte benissimo, col secondo che non sfrutta un regalo di Camilleri passandola così al disperato compagno. Il Teramo dietro è da denuncia, ma anche il Fano non scherza: Zigrossi si addormenta su Tempesti e lo libera davanti alla porta, salvo poi rimediare murandone il tiro. Teramo ancora pericoloso a destra col cross di Sansovini che esalta il coraggio in uscita di Andrenacci, mentre sul fronte opposto Gualdi va a saltare indisturbato su un corner di Gabbianelli senza però riuscire a inquadrare. Sempre da un piazzato di Gabbianelli arriva anche la spizzata vincente di Fioretti, l'arbitro però annulla il gol perché l'ex Samb parte da posizione irregolare.



Fioretti a mille anche a inizio ripresa: prima mancino a giro da fuori sul quale Narciso va a un soffio dal servire Germinale, poi petto e destro al volo su lancio di Gualdi che gli vale la doppietta di gol fermati dalla bandierina. Giusto il tempo di chiedere un rigore per un mani di Karkalis che proprio non esiste e il Fano certifica il suo dominio: punizione da lontano, spizzata di Germinale per Fioretti che s'infila tra Amodio e Speranza e gira a fil di palo un sinistro finalmente regolare.



Il Teramo reagisce ma prima Barbuti non riesce a dare forza al colpo di testa su cross di Di Paolantonio e poi Petrella spara ai piccioni da posizione defilata, il Fano lo lascia sfogare e nel recupero la chiude. Borrelli scappa in contropiede e cambia gioco per l'altro subentrato Filippini, Narciso fa una di quelle uscite per cui il Gubbio l'ha cacciato ed è rigore. Dal dischetto Germinale è perfetto e sigilla un successo che al Fano mancava addirittura dall'11 novembre, mentre per il Teramo l'astinenza da tre punti sale a 8 giornate.



RM