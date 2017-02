Ritorna la Champions con gli ottavi di finale

Benfica - Borussia Dortumund e PSG - Barcellona le prime partite

A Lisbona arbitra il discusso, in Italia, Nicola Rizzoli. Benfica - Borussia Dortmund è sfida tra le due formazioni più giovani della Champions 2016-2017. Dal punto di vista tecnico è uno degli ottavi meno eccelsi, ma questo non significa che sarà una partita priva di interesse, anzi. Occhi puntati sui gioielli del Dortmund: Dembelè 19 anni, già 4 goal in bundesliga, ed ancora i vari Pulisic, Guerreiro, e Weigl. Nel 3 -5-2 del tecnico del Borussia Tuchel, coppia offensiva formata Reus e Aubameyang.

Il Benfica in testa al campionato portoghese, disegno tattico semplice ma redditizio 4-4-2 con il sempre verde Luisao a dirigere la difesa, per lui stasera l'eccezionale traguardo delle 500 partite con il club di Lisbona.

L'altro ottavo di finale è ormai un classico Psg e Barcellona di fronte 3 volte negli ultimi 4 anni.